Liaowang-1: el avanzado buque espía chino en el golfo de Omán (EN)

La Armada china ha desplegado su avanzado buque de espionaje, el Liaowang-1, en el golfo de Omán, cerca del estrecho de Ormuz, con lo que refuerza sus capacidades de inteligencia de señales.
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xcancel.com/China_Navy/status/2045291414809153840?s=20
[La escuadra de escolta de la Armada está llevando a cabo una misión de escolta rutinaria] El 17 de abril, hora de Pekín, la 48.ª escuadra de escolta de la Armada china, compuesta por el destructor lanzamisiles «Tangshan», la corbeta lanzamisiles «Daqing» y el buque de reabastecimiento «Taihu», se encuentra en las aguas del golfo de Adén y Somalia llevando a cabo una misión de escolta rutinaria. En los últimos días, el
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