Una ley señalada, una crisis social aguda y un movimiento organizado: radiografía de la vivienda en Andalucía

Mientras la campaña electoral lo llenará todo de promesas, sonrisas y mensajes de preocupación la inaudita crisis de la vivienda que sufre Andalucía seguirá sin freno alguno. Las andaluzas y andaluces seguirán con la incertidumbre de cómo podrán acceder a una casa mientras las noticias nos seguirán informando de desahucios día tras día como el que dejó dejado a más de 300 personas sin hogar en Manilva (Málaga) o las familias de Sonia y Estefanía en Cádiz que pronto se verán en la calle.