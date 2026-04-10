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La Ley de Prevención de Riesgos Laborales lo confirma: las empresas estarán obligadas a vigilar el nivel de estrés de sus empleados y velar por su salud mental

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales lo confirma: las empresas estarán obligadas a vigilar el nivel de estrés de sus empleados y velar por su salud mental

Nueva actualización de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, desde el ministerio de Trabajo y Economía Social, liderado por Yolanda Díaz, se ha publicado el borrador de lo que será esta nueva normativa que afecta a todas las empresas. Se pone especial atención en las “jornadas prolongadas, ritmos acelerados o elevada carga de trabajo”, además de la digitalización, punto clave de la era moderna, sobre todo en lo relacionado con la salud mental, llegando a darse casos de hiperconectividad.

| etiquetas: ley , riesgos laborales , empresas , estrés , empleados , salud mental
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5 comentarios
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Aguarrás #1 Aguarrás *
Me da la risa.
Multinacional Yanki sector IT.
Pdf's y talleres de "Mindfulness" a porrillo.
Eso si, salarios congelados y cada día más trabajo.
Tú respira hondo y no te estreses... :roll:
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hijomotoss #2 hijomotoss
#1 Niño no te metas pa'lo hondo que te ahogas!!!!
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hijomotoss #5 hijomotoss
#4 Gran serie
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ombresaco #3 ombresaco
Me imagino la escena:

- Tengo muchos informes que hacer
+ Y yo muchos que leer
- Pues estoy muy estresado
+ Hazme un informe con tu estado, y propuestas de mejora
[...] un tiempo después[...]
+ No me has enviado ningún informe de tu estado de estrés
- No me ha dado tiempo
+ Al no haber informe, es que estás bien
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menéame