La Ley de Prevención de Riesgos Laborales lo confirma: las empresas estarán obligadas a vigilar el nivel de estrés de sus empleados y velar por su salud mental

Nueva actualización de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, desde el ministerio de Trabajo y Economía Social, liderado por Yolanda Díaz, se ha publicado el borrador de lo que será esta nueva normativa que afecta a todas las empresas. Se pone especial atención en las “jornadas prolongadas, ritmos acelerados o elevada carga de trabajo”, además de la digitalización, punto clave de la era moderna, sobre todo en lo relacionado con la salud mental, llegando a darse casos de hiperconectividad.