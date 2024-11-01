edición general
Letitia James, Fani Willis, John Bolton… la lista negra de Trump comienza a adelgazar tras los últimos ajustes de cuentas

El presidente ya ha logrado que imputen cargos contra el exdirector del FBI James Comey y la fiscal Letitia James que lideró la acusación contra la familia Trump por fraude fiscal....

themarquesito
Luego ya se ocupará Pam Bondi de imputar a Adam Schiff por cualquier cosa. Como decía Sol Wachtler, "cualquier fiscal bueno puede conseguir que un gran jurado impute a un bocadillo de jamón".
1
RoterHahn
#1
Un bocadillo de jamon iberico pata negra lograria la absolución, incluso de Trump. xD
0
pepel
Una partida de golf y todo puede cambiar en un fin de semana.
0
Abdo_Collo
Avisad cuando nombre senador a su caballo...
0

