·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
12475
clics
Me voy de Santiago de Compostela (y no por la lluvia)
7167
clics
¿Confundido con todas las marcas chinas de coches que hay en España? Aquí está la guía definitiva para saber de dónde salen y quién manda
7042
clics
Varios jubilados mayores de 65 años hablan claro: “Trabajé toda mi vida para darles todo… y me arrepiento de haberles dado mis propiedades; ese fue mi error”
7324
clics
Mi vida tras la muerte
5549
clics
Tristeza
más votadas
463
El Tribunal de Cuentas retrata a Vox como el único partido que traspasa millones a su fundación
308
Génova defiende que "mentir no es ilegal" tras la confesión del bulo de Miguel Ángel Rodríguez ante el Supremo
326
Me voy de Santiago de Compostela (y no por la lluvia)
445
Julio Anguita: "Felipe González es de derechas"
295
Los engaños de la pareja de Ayuso, procesado por delito fiscal, en diez hechos probados
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
6
meneos
10
clics
Letitia James, Fani Willis, John Bolton… la lista negra de Trump comienza a adelgazar tras los últimos ajustes de cuentas
El presidente ya ha logrado que imputen cargos contra el exdirector del FBI James Comey y la fiscal Letitia James que lideró la acusación contra la familia Trump por fraude fiscal....
|
etiquetas
:
trump
,
eeuu
5
1
0
K
86
actualidad
4 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
5
1
0
K
86
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
themarquesito
Luego ya se ocupará Pam Bondi de imputar a Adam Schiff por cualquier cosa. Como decía Sol Wachtler, "cualquier fiscal bueno puede conseguir que un gran jurado impute a un bocadillo de jamón".
1
K
34
#3
RoterHahn
#1
Un bocadillo de jamon iberico pata negra lograria la absolución, incluso de Trump.
0
K
14
#2
pepel
Una partida de golf y todo puede cambiar en un fin de semana.
0
K
19
#4
Abdo_Collo
Avisad cuando nombre senador a su caballo...
0
K
7
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Un bocadillo de jamon iberico pata negra lograria la absolución, incluso de Trump.