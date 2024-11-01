Lesiones deportivas y la falta de algunos nutrientes esenciales  

edición general
¿Tus lesiones deportivas podrían estar relacionadas con déficit de vitaminas? En este video descubrimos cómo la falta de vitamina D y magnesio puede causar fracturas por estrés, desgarros musculares y calambres que parecen "mala suerte" pero tienen una explicación científica clara.

cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Yo por eso antes de mis entrenamientos solo consumo torreznos. La única barrita energética con elementos 100% de origen natural y que aportan todos los nutrientes indispensables para el criptobro.
frg #2 frg
#1 Estuve en un curso de natación donde uno de los integrantes sufría de calambres y tirones continuos. Cuando el monitor indicó que podía ser por la carencia de algún elemento se indignó diciendo que "comía muy bien", que era vegano y cuidaba mucho su alimentación ...
cenutrios_unidos #3 cenutrios_unidos
#2 Es que te tienes que reír. Hay una serie de suplementos que si en 2 años no los cubres te vas a la mierda con alimentación vegana.

A mi me parece muy bien y lo entiendo, aunque no lo comparto. La alimentación vegana NO es sana ni completa. Por mucho que se diga, por este motivo somos omnívoros.

Eso no quita que para la alimentación actual con tanto ultraprocesado sea una mierda tremenda.
cabobronson #6 cabobronson
#1 eso para la tarde, si entrenas por la mañana mejor media docena de churros y tres porras
u_1cualquiera #5 u_1cualquiera
Esto es un desgarro, lo que tú tienes es un esguince
El resto del chiste ya para los viejunos del lugar
Intentar siempre recordar a Paracelso: todo en su justa medida es un veneno (incluida el agua o el oxígeno por su falta o exceso). Y añado yo o un elixir. por favor acudir al consejo médico, de la ciencia y de los profesionales serios deportivos.
Los que toméis suplementos de vitamina D ojito que es bio acumulativo en el organismo.
