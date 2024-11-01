Leopoldo Puente arrasa con la separación de poderes con un auto en el que hace política

Lo de este miércoles de Leopoldo Puente es tan sumamente grave que el CGPJ debería actuar de oficio. Hoy voy a empezar citando el auto que el magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, redactó ayer para el exministro de Transportes y todavía diputado en el Congreso, José Luis Ábalos. En el auto se nota la inquina de Puente contra Ábalos y que no tuvo las gónadas suficientes para enviarle a Soto del Real aunque se muriera de ganas de hacerlo.
Pertenecer a la misma panda que hurtados, peinados,,, puajj
Lo que causa estupor es que los jueces Peinado y Hurtado no estén expulsados de la carrera judicial y cerca de la cárcel.