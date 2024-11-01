·
León, La 'fiebre del eclipse': noches de hotel a 800 euros, casas por 5.000 euros cada jornada y presencia confirmada de investigadores de Washington y Hawái
La ciudad y la provincia rozan el 95% de ocupación para el 11 y 12 de agosto, con presencia de investigadores de EE UU y un impacto económico que ya se mide en millones
|
etiquetas
:
león
,
eclipse
,
hotel
,
casas
4 comentarios
#3
HeilHynkel
¡coño! pues precisamente tengo yo una casa con un prau la mar de majo en plena ruta del eclipse ...
0
K
13
#4
chocoleches
En la Bañeza, una habitación para dos personas en un Hostal dos estrellas en el centro 48 euros con desayuno incluido por persona.
Y es la semana de fiestas de la patrona, por si alguien quiere aprovechar el combo.
0
K
12
#1
McGorry
Luego saldrá el día nublado
0
K
7
#2
TheIpodHuman
#1
Y el descojone general sera epico... se escuchara hasta en la Antartida
0
K
12
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
Y es la semana de fiestas de la patrona, por si alguien quiere aprovechar el combo.