León, La 'fiebre del eclipse': noches de hotel a 800 euros, casas por 5.000 euros cada jornada y presencia confirmada de investigadores de Washington y Hawái

La ciudad y la provincia rozan el 95% de ocupación para el 11 y 12 de agosto, con presencia de investigadores de EE UU y un impacto económico que ya se mide en millones

4 comentarios
HeilHynkel #3 HeilHynkel
¡coño! pues precisamente tengo yo una casa con un prau la mar de majo en plena ruta del eclipse ... :roll:
#4 chocoleches
En la Bañeza, una habitación para dos personas en un Hostal dos estrellas en el centro 48 euros con desayuno incluido por persona.

Y es la semana de fiestas de la patrona, por si alguien quiere aprovechar el combo.
McGorry #1 McGorry
Luego saldrá el día nublado
TheIpodHuman #2 TheIpodHuman
#1 Y el descojone general sera epico... se escuchara hasta en la Antartida xD xD xD
