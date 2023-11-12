edición general
Lentejas de Mari Juana (receta)

La mano de Dña. María Juana Ugalde (Amona) es única e irrepetible. La receta de la que os hablo es un arroz de carne. Os juro que, por mucho que haya intentado copiar la receta, la haya hecho con ella, la haya grabado e intentado usar hasta la misma sartén… no hay manera. Ese arroz tiene un sabor que, desde el último arroz con carne que preparó, no he vuelto a probar. Como el arroz de mi amona no me termina de quedar igual, os voy a compartir la receta de las lentejas más alguna versión más divertida.

#1 Quillotro
Yo sigo pensando que buena parte del éxito está en la mano del cocinero/a. Yo mismo cojo esa receta y me sale un potingue infumable...
