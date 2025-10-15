El lenguaje que nació en la oscuridad y trajo luz a millones de personas

Imagina un campo de batalla envuelto en oscuridad. El aire está cargado de tensión, y el silencio es tan crucial como cualquier otra estrategia. Un destello de luz —una sola chispa de una cerilla— podía significar ser descubiertos al instante y morir. Sin embargo, incluso en esos momentos peligrosos, los soldados necesitaban comunicarse. Las palabras debían viajar en silencio. Fue en este contexto y ante esa necesidad donde un hombre plantó la semilla de una idea que se acabaría convirtiendo en una revolución global.