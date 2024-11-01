edición general
La Legión española derrota al Ejército de Estados Unidos en la primera competición de drones de guerra de Europa

La X Bandera ‘Millán Astray’ de la Brigada de La Legión ha obtenido el primer puesto en la competición ‘Best Drone Operator Competition' en Alemania.

Enésimo_strike
No sé cómo es que quedan unidades con nombres de tarados fascistas en el ejército al servicio de una democracia.

Klamp
#6 luego que si llamamos fascistas a todo el mundo

NeuronaSur
#6 Actualízate anda, qué eres un prejuicio con patas.

Enésimo_strike
#8 estar en contra de lo que no se entiende, todo en orden.

Benu
#8 Blanquea a los criminales, qué no hay vergüenza.

Mikhail
#8 "¡Muera la inteligencia! ¡Viva la muerte!" es una frase icónica del general fascista español José Millán-Astray, proclamada durante la Guerra Civil Española en un famoso enfrentamiento con el filósofo Miguel de Unamuno en la Universidad de Salamanca, simbolizando el rechazo al pensamiento crítico y el abrazo a la violencia y el nacionalismo fanático, a lo que Unamuno respondió con la célebre frase "Venceréis, pero no convenceréis".

Enésimo_strike
#8 ¿qué me actualice de que? Milán astray era un tarado y un fascista y buena suerte rebatiendo eso

Tailgunner
#6 al igual que hay etarras en el Congreso, alcaldías y concejalías varias y aquí en menéame hay fascistas nazionalistas que lo aplauden... que dejaron las armas y ya no matan? El millán astray tampoco mata ya... :popcorn:

Klamp
#17 hostia puta la pirueta, no serás tu acróbata o algo, no?

Rogue
EEUU en una guerra de drones en Europa?
Aún suena Millán Astray en una democracia?
Pero esta que mierda de blanqueamiento es?

Javi_Pina
Bien por los españoles pero me temo que los ucranianos y rusos están varios niveles por delante

tul
#2 si envían ahora a los payasos de la legión a Ucrania no vuelve ni la cabra

sotillo
#4 No sabes lo que es una cabra

tul
#11 la mas lista del cuartel?

sotillo
#2 No han dicho nada de la cabra, yo no descartaría alguna sorpresa

riazor97
Enaltecimiento 2.0

alcama
VIVA EL EJÉRCITO ESPAÑOL

Don_Pixote
Tenian ventaja en la municion  media

Empakus
Pues ya iba siendo hora que nos pusimos las pilas con los drones...
A mí me parece increíble que hayan tardado 10 años, cuando los civiles teníamos unas capacidades operativas muchísimo más amplias que ellos...
En fin, poco a poco... Por cierto aún falta una industria europea solvente en el ámbito civil y militar que permita una cadena de producción cien por cien propia... Y un I+D que deje atrás a DJI
Todavía falta mucho por conseguir


