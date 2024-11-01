·
17
meneos
72
clics
La Legión española derrota al Ejército de Estados Unidos en la primera competición de drones de guerra de Europa
La X Bandera ‘Millán Astray’ de la Brigada de La Legión ha obtenido el primer puesto en la competición ‘Best Drone Operator Competition' en Alemania.
|
etiquetas
:
drones
,
legión
,
marines
14
3
2
K
112
actualidad
19 comentarios
14
3
2
K
112
actualidad
#6
Enésimo_strike
No sé cómo es que quedan unidades con nombres de tarados fascistas en el ejército al servicio de una democracia.
10
K
82
#7
Klamp
#6
luego que si llamamos fascistas a todo el mundo
2
K
30
#8
NeuronaSur
*
#6
Actualízate anda, qué eres un prejuicio con patas.
4
K
12
#9
Enésimo_strike
#8
estar en contra de lo que no se entiende, todo en orden.
0
K
11
#15
Benu
#8
Blanquea a los criminales, qué no hay vergüenza.
2
K
24
#16
Mikhail
#8
"¡Muera la inteligencia! ¡Viva la muerte!" es una frase icónica del general fascista español José Millán-Astray, proclamada durante la Guerra Civil Española en un famoso enfrentamiento con el filósofo Miguel de Unamuno en la Universidad de Salamanca, simbolizando el rechazo al pensamiento crítico y el abrazo a la violencia y el nacionalismo fanático, a lo que Unamuno respondió con la célebre frase "Venceréis, pero no convenceréis".
3
K
29
#18
Enésimo_strike
#8
¿qué me actualice de que? Milán astray era un tarado y un fascista y buena suerte rebatiendo eso
1
K
18
#17
Tailgunner
#6
al igual que hay etarras en el Congreso, alcaldías y concejalías varias y aquí en menéame hay fascistas nazionalistas que lo aplauden... que dejaron las armas y ya no matan? El millán astray tampoco mata ya...
1
K
-1
#19
Klamp
#17
hostia puta la pirueta, no serás tu acróbata o algo, no?
1
K
15
#5
Rogue
EEUU en una guerra de drones en Europa?
Aún suena Millán Astray en una democracia?
Pero esta que mierda de blanqueamiento es?
5
K
50
#2
Javi_Pina
Bien por los españoles pero me temo que los ucranianos y rusos están varios niveles por delante
3
K
41
#4
tul
*
#2
si envían ahora a los payasos de la legión a Ucrania no vuelve ni la cabra
0
K
15
#11
sotillo
#4
No sabes lo que es una cabra
1
K
17
#13
tul
#11
la mas lista del cuartel?
1
K
22
#10
sotillo
#2
No han dicho nada de la cabra, yo no descartaría alguna sorpresa
0
K
10
#1
riazor97
Enaltecimiento 2.0
2
K
25
#3
alcama
VIVA EL EJÉRCITO ESPAÑOL
2
K
17
#14
Don_Pixote
Tenian ventaja en la municion
0
K
8
#12
Empakus
Pues ya iba siendo hora que nos pusimos las pilas con los drones...
A mí me parece increíble que hayan tardado 10 años, cuando los civiles teníamos unas capacidades operativas muchísimo más amplias que ellos...
En fin, poco a poco... Por cierto aún falta una industria europea solvente en el ámbito civil y militar que permita una cadena de producción cien por cien propia... Y un I+D que deje atrás a DJI
Todavía falta mucho por conseguir
0
K
6
