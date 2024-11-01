edición general
El legendario creador de Ghost in the Shell regresa al anime con el remake de una serie mítica de mechas

El mundillo del anime de mechas está a punto de recibir un puñetazo blindado de nostalgia y talento con mayúsculas. Mamoru Oshii, el legendario creador de Ghost in the Shell, regresa al anime para dirigir una nueva serie basada en la mítica franquicia Armored Trooper VOTOMS, bajo el título Die Graue Hexe. Esta noticia ha encendido la expectación entre los aficionados del género, no solo por el retorno de Oshii, sino también por la revitalización de una saga que ayudó a definir el género en los años 80.

| etiquetas: anime , mamoru oshii , ghost in the shell , die graue hexe
2 comentarios
Raúl_Rattlehead #2 Raúl_Rattlehead
Maravillosa noticia a pesar de los agoreros. Mamoru Oshii tiene más películas, a parte de las 2 originales de Ghost in the Shell que obligatoriamente me veo cada año, algunas son un poco café para los muy cafeteros pero merece la pena echarles un vistazo.
Catapulta #1 Catapulta
Regresar con un remake es como si Arguiñano regresa con un remake de la gilda. Tres mierdas pinchas en un palo. Y encima mechas, un género desgastado hasta el absurdo.
