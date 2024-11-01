El legendario creador de Ghost in the Shell regresa al anime con el remake de una serie mítica de mechas

El mundillo del anime de mechas está a punto de recibir un puñetazo blindado de nostalgia y talento con mayúsculas. Mamoru Oshii, el legendario creador de Ghost in the Shell, regresa al anime para dirigir una nueva serie basada en la mítica franquicia Armored Trooper VOTOMS, bajo el título Die Graue Hexe. Esta noticia ha encendido la expectación entre los aficionados del género, no solo por el retorno de Oshii, sino también por la revitalización de una saga que ayudó a definir el género en los años 80.