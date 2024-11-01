¿Leer determinados medios puede ayudarnos a ser más gilipollas?

En los muchos comentarios al citado tontolar se encuentra más de una referencia a un apunte necesario. El equipo de Viktor Orbán financió en secreto la compra de Euronews. Una investigación conjunta de Direct36, Expresso y Le Monde reveló que una parte importante del acuerdo de aproximadamente 150 millones de euros fue financiada por actores estatales y gubernamentales húngaros. Hace dos años, un empresario portugués con buenas relaciones con el gobierno húngaro compró el canal de televisión Euronews y se descubrió que la mayor parte del diner