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¿Leer determinados medios puede ayudarnos a ser más gilipollas?

¿Leer determinados medios puede ayudarnos a ser más gilipollas?

En los muchos comentarios al citado tontolar se encuentra más de una referencia a un apunte necesario. El equipo de Viktor Orbán financió en secreto la compra de Euronews. Una investigación conjunta de Direct36, Expresso y Le Monde reveló que una parte importante del acuerdo de aproximadamente 150 millones de euros fue financiada por actores estatales y gubernamentales húngaros. Hace dos años, un empresario portugués con buenas relaciones con el gobierno húngaro compró el canal de televisión Euronews y se descubrió que la mayor parte del diner

| etiquetas: leer , medios , gilipollas , euronews
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5 comentarios
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cabobronson #3 cabobronson *
Leer no, porque te puede hacer gracia, pero que te lo creas, sí
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fofito #5 fofito
Lo habitual es que uno ya sea gilipollas antes de leer esos medios y que estos lo que consigan sea concentrar toda esa gilipollez en un único objetivo,que suele ser el de ellos,no el del gilipollas.
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carakola #2 carakola
¿Pero los húngaros no eran putinejos? Euronews es más de propaganda otanista.
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Jointhouse_Blues #1 Jointhouse_Blues
¿Alguien lo duda?
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MoñecoTeDrapo #4 MoñecoTeDrapo
Yo no necesito ayuda :shit:
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menéame