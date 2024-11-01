edición general
21 meneos
84 clics
La lectura de Carlos Alsina sobre la denuncia por acoso sexual del PP en Móstoles pone en evidencia la actuación de Feijóo

La lectura de Carlos Alsina sobre la denuncia por acoso sexual del PP en Móstoles pone en evidencia la actuación de Feijóo

Tras conocerse las acusaciones de una exconcejal del Partido Popular de Mostoles de presunto acoso sexual y y laboral al alcalde del municipio, Manuel Bautista, el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha mandado su apoyo al acusado y ha cargado contra la denunciante. Que Génova no asuma sus errores no es nada nuevo, sin embargo, el periodista que conduce el matinal `Más de uno’ en Onda cero, Carlos Alsina, ha pedido explicaciones a los ´populares´.Al comenzar su programa, el periodista ha hecho un repaso de la última polémica

| etiquetas: carlos alsina , sobre , denuncia , acoso , sexual , pp mostoles
17 4 0 K 139 actualidad
8 comentarios
17 4 0 K 139 actualidad
Manuel_A. #2 Manuel_A.
Es lo que debe de hacer un periodista. Pero cuando acaba su sermón empieza la tertulia, que es un coro monocorde y caverna río.
1 K 18
asola33 #3 asola33
No escucho la radio pero pensaba que Alsina era de derechas y del pp.
0 K 13
Veelicus #4 Veelicus
#3 Lo es, sino mira a quienes invita a la tertulia.
Lo que ocurre que algunas veces las cosas son tan obvias que no se pueden ni tapar
3 K 38
asola33 #5 asola33
#4 Si. Los tertulianos son el mejor indicador.
Como el chiringuito, ponen a uno del Barça y uno del Sevilla, a poder ser algo mermado y el resto son "normales" (o sea del Madrid).
1 K 24
Veo #6 Veo
#3 Efectivamente lo es, pero también es periodista.

No coincido con él ideológicamente y no soporto sus homilías matutinas (por la forma más que por el fondo) pero le reconozco su profesionalidad y le respeto por ello.
0 K 7
emmett_brown #8 emmett_brown
#3 Es que ser de derechas no obliga a ser mala persona.

Me oís, gente de derechas?
0 K 11
Cometeunzullo #1 Cometeunzullo
Bueno, si lo dice Alsina se tendrán que depurar responsabilidades.
Hay que joderse.
0 K 11
Dasmandr #7 Dasmandr
Cuando incluso Alsina lo entiende, es que la cosa ha llegado a un nivel de vergüenza ajena insoportable.
0 K 7

menéame