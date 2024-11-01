La lectura de Carlos Alsina sobre la denuncia por acoso sexual del PP en Móstoles pone en evidencia la actuación de Feijóo

Tras conocerse las acusaciones de una exconcejal del Partido Popular de Mostoles de presunto acoso sexual y y laboral al alcalde del municipio, Manuel Bautista, el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha mandado su apoyo al acusado y ha cargado contra la denunciante. Que Génova no asuma sus errores no es nada nuevo, sin embargo, el periodista que conduce el matinal `Más de uno’ en Onda cero, Carlos Alsina, ha pedido explicaciones a los ´populares´.Al comenzar su programa, el periodista ha hecho un repaso de la última polémica
Lo que ocurre que algunas veces las cosas son tan obvias que no se pueden ni tapar
Como el chiringuito, ponen a uno del Barça y uno del Sevilla, a poder ser algo mermado y el resto son "normales" (o sea del Madrid).
No coincido con él ideológicamente y no soporto sus homilías matutinas (por la forma más que por el fondo) pero le reconozco su profesionalidad y le respeto por ello.
Me oís, gente de derechas?
Hay que joderse.