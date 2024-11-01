edición general
Lección histórica a la OTAN: cómo solo 10 ucranianos, con drones, derrotaron a 16.000 soldados

Lección histórica a la OTAN: cómo solo 10 ucranianos, con drones, derrotaron a 16.000 soldados

Las maniobras Hedgehog 2025 mostraron cómo solo 10 soldados ucranianos, expertos en drones, lograron imponerse a 16.000 soldados de la OTAN . Ucrania, que ha modernizado rápidamente su tecnología militar desde 2022, demostró una superioridad notable en el uso táctico de drones: ataques precisos, bajo coste, vigilancia en tiempo real y gran flexibilidad. Se evidenció la creciente dependencia de estos sistemas en los conflictos modernos y los desafíos de la OTAN para adaptarse a un campo de batalla dominado por tecnología ágil y descentralizada

powernergia #1 powernergia
Pero no le estamos pagando nosotros los drones?.

Ahora resulta que solo Palantir se va a aprovechar de los ucranianos y rusos muertos.
HeilHynkel #2 HeilHynkel *
Titular ligeramente sensacionalista ... es como si dicen que Paul Tibbets y 12 más quitaron de enmedio a 20.000 soldados (y unos 70-100.000 civiles) de un solo golpe. Esos 20 ucranianos (dentro pone veinte) representan a bastante más que son necesarios para mover unidades de drones (eso no quita que sean efectivos de cojones y sean muchos menos que los otros)

Sensacionalismo aparte, la forma de hacer la guerra ha cambiado .. otra vez (cosa que lleva haciendo desde que cambiaron los palos afilados por armas de piedra)
YoSoyTuPadre #3 YoSoyTuPadre *
Yo solo digo que los ruskis siguen avanzando frente a ellos, y no los superan en 1600 a 1, es más, los últimos datos indican que las fuerzas están prácticamente igualdas, unos 600.000 - 650.000 de cada bando aprox.

Y la UE sigue con su intención de ir a la guerra contra Rusia en unos años, y no pocos aplaudiendo en RRSS y diciendo que los rusos no saben luchar y caerán fácil y blablabla... en fin
