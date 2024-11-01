Lección histórica a la OTAN: cómo solo 10 ucranianos, con drones, derrotaron a 16.000 soldados

Las maniobras Hedgehog 2025 mostraron cómo solo 10 soldados ucranianos, expertos en drones, lograron imponerse a 16.000 soldados de la OTAN . Ucrania, que ha modernizado rápidamente su tecnología militar desde 2022, demostró una superioridad notable en el uso táctico de drones: ataques precisos, bajo coste, vigilancia en tiempo real y gran flexibilidad. Se evidenció la creciente dependencia de estos sistemas en los conflictos modernos y los desafíos de la OTAN para adaptarse a un campo de batalla dominado por tecnología ágil y descentralizada