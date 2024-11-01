edición general
Leavitt se niega a descartar la opción de un despliegue militar drástico para la guerra contra Irán. (Eng)

En EE. UU. el reclutamiento obligatorio (draft) no se usa desde la guerra de Vietnam. Aunque los hombres de 18-25 años siguen registrados en el sistema de reclutamiento, solo se activaría si el Congreso y el presidente lo aprueban en caso de guerra mayor.

cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Puede coger su fusil y desfilar el primero.
Dene #3 Dene
#1 eso sí que está descartado.
Cehona #4 Cehona
Yo tengo los pies planos o un plano de mi pie.
Io76 #6 Io76
Votaron a un pederasta, loco y sionazi, qué malo podría pasar?!?
ur_quan_master #8 ur_quan_master
Trump no llega al verano a este paso.
MateriaNegra #7 MateriaNegra
Karoline Leavitt, personaje que ya de por sí es infumable, ha decidido tranquilizar al mundo diciendo que enviar tropas a Irán “no está sobre la mesa… pero tampoco descartado”.
Es la versión geopolítica de “no pienso hacerlo, pero tampoco prometo nada”.
En Washington las guerras empiezan siempre así: como una posibilidad vaga llena de oportunidades algo casi administrativo.
Luego aparecen los ataúdes, los contratos millonarios y los discursos sobre la libertad. Curiosamente, siempre en ese orden.
dark_soul #5 dark_soul
No creo que despliegue tropas en Irán. Si lo hace, visto lo visto, le va a ir mal. Israel le tiene cogido por los huevos y está buscando una salida. No creo que invadir Irán sea una buena opción para el o su pais
