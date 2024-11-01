Leavitt se niega a descartar la opción de un despliegue militar drástico para la guerra contra Irán. (Eng)

En EE. UU. el reclutamiento obligatorio (draft) no se usa desde la guerra de Vietnam. Aunque los hombres de 18-25 años siguen registrados en el sistema de reclutamiento, solo se activaría si el Congreso y el presidente lo aprueban en caso de guerra mayor.
| etiquetas: militar , leavitt , trump , servicio militar obligatorio , irán
Es la versión geopolítica de “no pienso hacerlo, pero tampoco prometo nada”.
En Washington las guerras empiezan siempre así: como una posibilidad vaga llena de oportunidades algo casi administrativo.
Luego aparecen los ataúdes, los contratos millonarios y los discursos sobre la libertad. Curiosamente, siempre en ese orden.