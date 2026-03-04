edición general
Leavitt: "La CNN siempre trata que el presidente quede mal." Collins (CNN): "No creo que informar sobre la muerte de soldados sea intentar dejar mal al presidente." [ENG]

La secretaria de prensa Karoline Leavitt defiende los comentarios de Pete Hegseth de que la cobertura mediática sobre la muerte de soldados tiene como objetivo hacer que Trump “quede mal”.

Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
Como empiecen a desfilar ataúdes por eeuu que se olvide de las midterms
2 K 59
themarquesito #3 themarquesito
Karoline Leavitt me resulta completamente inaguantable
3 K 55
cocolisto #1 cocolisto
Ni que el trompas no se bastara sólo para quedar mal...
1 K 33
capitan__nemo #6 capitan__nemo
Trump siempre queda mal. El problema seran los medios que desinforman y mienten no mostrando lo mal que queda.
1 K 29
#4 Tks4dTip
He visto la conferencia de prensa y si me dicen que era starship troopers me lo creo
1 K 29
#5 Grahml
#4 Curiosamente la película Starship Troopers se estrenó el año de nacimiento de KKKaroline Leavitt.

1997.
0 K 19
#7 abogado_del_diablo
Pueden contratar como consultora a Ayuso, que les explique cómo dejar morir a miles de personas y luego sacar mayoría absoluta.
0 K 7

