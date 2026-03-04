·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
6753
clics
La cobardía de la derecha en España será inmortal
5278
clics
Una Furia Épica de coste no menos épico: la guerra en Irán en millones y en tiempo real
4522
clics
Los planes de guerra de Trump y Netanyahu se topan con un obstáculo de "máxima preocupación" [EN]
5221
clics
InfluRatas
5075
clics
Mascotas
más votadas
622
Macron respalda a España y declara ilegales los ataques estadounidenses contra Irán [Eng]
629
China sale en defensa de España tras la amenaza de Trump: "El comercio no debe ser utilizado como arma"
581
Sánchez: “La posición del Gobierno se resume en cuatro palabras: ‘No a la guerra”
490
Senado de EE.UU. prevé votar hoy una resolución para impedir que Trump siga con la guerra
538
Albares traslada su "sorpresa" a Alemania por no mostrar "solidaridad" con España ante las amenazas de Trump
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
23
meneos
54
clics
Leavitt: "La CNN siempre trata que el presidente quede mal." Collins (CNN): "No creo que informar sobre la muerte de soldados sea intentar dejar mal al presidente." [ENG]
La secretaria de prensa Karoline Leavitt defiende los comentarios de Pete Hegseth de que la cobertura mediática sobre la muerte de soldados tiene como objetivo hacer que Trump “quede mal”.
|
etiquetas
:
kaitlin
,
collins
,
leavitt
,
cnn
19
4
0
K
313
actualidad
7 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
19
4
0
K
313
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
Verdaderofalso
Como empiecen a desfilar ataúdes por eeuu que se olvide de las midterms
2
K
59
#3
themarquesito
Karoline Leavitt me resulta completamente inaguantable
3
K
55
#1
cocolisto
Ni que el trompas no se bastara sólo para quedar mal...
1
K
33
#6
capitan__nemo
Trump siempre queda mal. El problema seran los medios que desinforman y mienten no mostrando lo mal que queda.
1
K
29
#4
Tks4dTip
He visto la conferencia de prensa y si me dicen que era starship troopers me lo creo
1
K
29
#5
Grahml
#4
Curiosamente la película Starship Troopers se estrenó el año de nacimiento de KKKaroline Leavitt.
1997.
0
K
19
#7
abogado_del_diablo
Pueden contratar como consultora a Ayuso, que les explique cómo dejar morir a miles de personas y luego sacar mayoría absoluta.
0
K
7
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
1997.