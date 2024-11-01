En la lava recién solidificada de Islandia no debería haber vida. Pues la hay

El volcán Fagradalsfjall entró en erupción entre marzo y septiembre de 2021. Volvió a hacerlo en agosto de 2022 (zona de Meradalir) y repitió en julio y agosto de 2023 (Litli Hrútur). Tres coladas jóvenes, condiciones ambientales muy similares y una oportunidad rara en ecología: observar cómo empieza la vida microscópica desde prácticamente cero… tres veces. La lava emerge a temperaturas cercanas a los 1.150 °C, completamente estéril. Pero en cuanto se solidifica y se enfría el entorno deja de ser químicamente hostil y empieza a ser colonizado.