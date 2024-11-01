edición general
Laura Pérez Naharro, dietista-nutricionista: "Una dieta de pérdida de peso está condenada al fracaso"

En la mayor parte de los casos las dietas enfocadas en la pérdida de peso no nacen de un deseo de cuidar la salud, sino de la culpa, o del castigo por tener "unos kilos de más". Y ya partimos mal, porque el exceso de grasa corporal no es sólo una cuestión de estética, ni de lo que marca la báscula.

4 comentarios
#1 mcfgdbbn3
A lo mejor me repito, pero mi consejo es que no penséis en "tengo que perder peso", sino en que intentéis poneros más fuertes y luego poco a poco perder grasa, incluso es posible que durante el proceso ya bajéis bastante.
#2 Galton
"La única dieta que funciona, salvo con aquellos que tengan algún problema, es comer la mitad." (Y aguantar el hambre claro)
Karlos Aguiñano. Y si quieres hacer ejercicio tira un paquete de garbanzos al suelo y recógelos... UNO a UNO...
Skiner #4 Skiner *
Esto de las dietas es una completa pamplina, debe quedar claro para siempre.
Lo único que hay que hacer es comer bien, la cantidad apropiada, variado y saludable.
Si haces eso no ganas peso ni necesitas perder nada.
DORO.C #3 DORO.C
Los nutricionistas son unos jodidos charlatanes. Por suerte ya les queda poco.
