Laura Pérez Naharro, dietista-nutricionista: "Una dieta de pérdida de peso está condenada al fracaso"

En la mayor parte de los casos las dietas enfocadas en la pérdida de peso no nacen de un deseo de cuidar la salud, sino de la culpa, o del castigo por tener "unos kilos de más". Y ya partimos mal, porque el exceso de grasa corporal no es sólo una cuestión de estética, ni de lo que marca la báscula.
Karlos Aguiñano. Y si quieres hacer ejercicio tira un paquete de garbanzos al suelo y recógelos... UNO a UNO...
Lo único que hay que hacer es comer bien, la cantidad apropiada, variado y saludable.
Si haces eso no ganas peso ni necesitas perder nada.