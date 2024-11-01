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El largo camino de la renta básica: una apuesta por la libertad

El largo camino de la renta básica: una apuesta por la libertad

La Renta Básica no solo incrementaría el poder de negociación y la autonomía de diversos grupos sociales, sino que también facilitaría condiciones que propicien una vida más activa y plena, permitiendo a las personas jóvenes emanciparse más pronto, reducir la jornada laboral y equilibrar el trabajo con actividades de formación, ocio y participación comunitaria. La propuesta de la Renta Básica apunta a un alejamiento de las rigidices del trabajo capitalista, promoviendo una diversidad de actividades elegidas libremente a lo largo de la vida.

| etiquetas: renta básica , libertad , republicanismo , igualdad , socialismo , equidad
7 2 0 K 99 politica
10 comentarios
7 2 0 K 99 politica
Dakaira #1 Dakaira *
Eso no funciona porque con el "básico" pagarás el alquiler, toda la compra, las cosas de los guajes (si hay), transporte, facturas, etc.

Y se hundirá el país porque nadie trabajará porque con lo "básico" antes mencionado se puede vivir de lujo, incluso ahorrar...

Además yo que me deslomo a trabajar día y noche no le voy a pagar los caprichos a unos vagos piojosos.


*Comentario gañan y ridículo y porsiaca :troll:
Y si no queda claro del todo. No estoy de acuerdo en absoluto con lo que acabo de escribir.
Y para más aclaración :troll: :troll: :troll:
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Feindesland #2 Feindesland
#1 Esto no funciona porque el que te da de comer, te da alojamiento y te vacuna, cuando quiere, te sacrifica.

Cualquier ganaderto lo sabe.

Yo no quiero ser la mascota de nadie.
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Dakaira #3 Dakaira
#2 ya eres la mascota de alguien... La cosa es que por muy disfrazado de libertad individual que lo regalen todos somos mascotas.
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Feindesland #4 Feindesland
#3 No digo que no. Pero si me mantienen, me sacrifican. Paso.
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Dakaira #5 Dakaira
#4 y si no, también...

Mira los cribados de Andalucía o las residencias de ancianos de Madrid.
O las deficiencias del sistema sanitario en general.

Y te lo pongo de otra forma, si estás empleado por alguien, eres su mascota y puede dejarte en bragas por baja producción (sea lo que signifique eso)

Y sin curro acceder a las cosas que necesitas está dificilillo.
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Feindesland #6 Feindesland
#5 Pues vale. Me quedo con el si no... Nada de renta básica :-D

Ni quiero que me la paguen ni menos pagársela a nadie.
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Dakaira #7 Dakaira
#6 nunca digas de este agua no beberé y este cura no es mi padre...
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Feindesland #8 Feindesland
#7 Vale, vale... Pero será a la fuerza. Querer, no quiero.
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#9 HangTheRich
#2 mejor currar y no tener alojamiento comida ni vacunas.

(Como ya le pasa a mucha gente en la meca de la libertad)
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#10 cybermouse
#1 Te gusta desfilar por el filo d e la navaja :troll:
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menéame