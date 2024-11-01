El largo camino de la renta básica: una apuesta por la libertad

La Renta Básica no solo incrementaría el poder de negociación y la autonomía de diversos grupos sociales, sino que también facilitaría condiciones que propicien una vida más activa y plena, permitiendo a las personas jóvenes emanciparse más pronto, reducir la jornada laboral y equilibrar el trabajo con actividades de formación, ocio y participación comunitaria. La propuesta de la Renta Básica apunta a un alejamiento de las rigidices del trabajo capitalista, promoviendo una diversidad de actividades elegidas libremente a lo largo de la vida.