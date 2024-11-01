El largo camino de la renta básica: una apuesta por la libertad

La Renta Básica no solo incrementaría el poder de negociación y la autonomía de diversos grupos sociales, sino que también facilitaría condiciones que propicien una vida más activa y plena, permitiendo a las personas jóvenes emanciparse más pronto, reducir la jornada laboral y equilibrar el trabajo con actividades de formación, ocio y participación comunitaria. La propuesta de la Renta Básica apunta a un alejamiento de las rigidices del trabajo capitalista, promoviendo una diversidad de actividades elegidas libremente a lo largo de la vida.
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Y se hundirá el país porque nadie trabajará porque con lo "básico" antes mencionado se puede vivir de lujo, incluso ahorrar...
Además yo que me deslomo a trabajar día y noche no le voy a pagar los caprichos a unos vagos piojosos.
*Comentario gañan y ridículo y porsiaca
Y si no queda claro del todo. No estoy de acuerdo en absoluto con lo que acabo de escribir.
Y para más aclaración
Cualquier ganaderto lo sabe.
Yo no quiero ser la mascota de nadie.
Mira los cribados de Andalucía o las residencias de ancianos de Madrid.
O las deficiencias del sistema sanitario en general.
Y te lo pongo de otra forma, si estás empleado por alguien, eres su mascota y puede dejarte en bragas por baja producción (sea lo que signifique eso)
Y sin curro acceder a las cosas que necesitas está dificilillo.
Ni quiero que me la paguen ni menos pagársela a nadie.
(Como ya le pasa a mucha gente en la meca de la libertad)