La larga guerra contra Venezuela [en]

El ataque del 3 de enero no es el primero contra Venezuela. De hecho, la campaña de presión comenzó en 2001, cuando el gobierno de Hugo Chávez promulgó una Ley de Hidrocarburos de conformidad con las disposiciones sobre soberanía de la Constitución Bolivariana de 1999. Esa campaña tuvo los siguientes aspectos (esta es una lista ilustrativa y no exhaustiva):
| etiquetas: estados unidos , imperialismo , república bolivariana de venezuela
La guerra prolongada contra Venezuela
El ataque del 3 de enero no es el primero contra Venezuela. De hecho, la campaña de presión comenzó en 2001, cuando el gobierno de Hugo Chávez promulgó una Ley de Hidrocarburos de conformidad con las disposiciones sobre soberanía de la Constitución Bolivariana de 1999. Esa campaña tuvo los siguientes aspectos (esta es una lista ilustrativa y no exhaustiva):
+ (2001) Financiación estadounidense de grupos sociales y… » ver todo el comentario
Ya sabes, el orden mundial ese… sí, el basado en reglas.
En machurucuto 67:
es.wikipedia.org/wiki/Desembarco_de_Machurucuto
Luego en el 89:
www.elmundo.es/america/2011/05/09/cuba/1304952915.html
Y el chofer de autobús, no era sólo chofer
www.elespectador.com/opinion/columnistas/mauricio-rubio/nicolas-maduro