La larga guerra contra Venezuela [en]

El ataque del 3 de enero no es el primero contra Venezuela. De hecho, la campaña de presión comenzó en 2001, cuando el gobierno de Hugo Chávez promulgó una Ley de Hidrocarburos de conformidad con las disposiciones sobre soberanía de la Constitución Bolivariana de 1999. Esa campaña tuvo los siguientes aspectos (esta es una lista ilustrativa y no exhaustiva):