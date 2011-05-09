edición general
La larga guerra contra Venezuela [en]

El ataque del 3 de enero no es el primero contra Venezuela. De hecho, la campaña de presión comenzó en 2001, cuando el gobierno de Hugo Chávez promulgó una Ley de Hidrocarburos de conformidad con las disposiciones sobre soberanía de la Constitución Bolivariana de 1999. Esa campaña tuvo los siguientes aspectos (esta es una lista ilustrativa y no exhaustiva):

carakola #2 carakola
#1 Tremenda lista de agresiones:
La guerra prolongada contra Venezuela

rogerius #5 rogerius *
#2 Es lo que hay. Con los mass-media del capital y una generosa tanda de soborno, chantaje y corrupción bien aplicada consigues que el mundo crea lo que te conviene que crea y si no es bastante siempre puedes invadir, secuestrar y matar. :palm: >:-(

Ya sabes, el orden mundial ese… sí, el basado en reglas. :-P
Findeton #3 Findeton
Más bien la larga guerra de los chavistas contra su pueblo.
balancin #4 balancin *
Comenzó antes del 2001. Y antes de los chavistas #3

En machurucuto 67:
es.wikipedia.org/wiki/Desembarco_de_Machurucuto

Luego en el 89:
www.elmundo.es/america/2011/05/09/cuba/1304952915.html

Y el chofer de autobús, no era sólo chofer
www.elespectador.com/opinion/columnistas/mauricio-rubio/nicolas-maduro
