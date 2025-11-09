Lanzamiento del Sentinel-1D por el cuarto Ariane 6

El Sentinel-1D es un satélite de observación de la Tierra mediante radar de apertura sintética (SAR) en banda C que forma parte del programa Copérnico (Copernicus) de la Comisión Europea. Tiene una masa de 2184 kg y ha sido construido por Thales Alenia Space de Italia para la Agencia Espacial Europea (ESA) usando la plataforma PRIMA (Piattaforma Italiana Multi-Applicativa). Tiene una altura de 3,41 metros y un diámetro de 2,3 metros, con dos paneles solares de 10 metros de longitud cada uno, capaces de generar un mínimo de 5984 vatios