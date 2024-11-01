El lanzamiento de ODF 1.4 marca 20 años del formato OpenDocument [ENG]

OpenDocument Format (ODF) ofrece una alternativa abierta a los formatos de documentos propietarios, como los de Microsoft Word (docx). Es un formato basado en XML estándar ISO para documentos de texto, hojas de cálculo, presentaciones y gráficos. ODF funciona en múltiples suites ofimáticas, incluidas LibreOffice, Collabora Online y el propio Microsoft Office. El formato opera bajo el paraguas de OASIS Open, un consorcio sin fines de lucro que desarrolla estándares abiertos y proyectos de código abierto.
| etiquetas: odf , odf 1.4 , opendocument , 20 años , docx , oasis , oasis open
Se le llama “formato propietario” cuando el software que lo crea controla tanto la especificación completa como la forma en que se implementa, aun cuando exista una norma abierta como la ISO/IEC 29500 (el estándar de Office Open XML).
Licencias y patentes: Microsoft mantiene derechos de patente y licencias que pueden requerir acuerdos específicos para usar todas las características del formato, lo que impide que cualquier desarrollador lo implemente
