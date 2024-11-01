edición general
El lanzamiento de ODF 1.4 marca 20 años del formato OpenDocument [ENG]

El lanzamiento de ODF 1.4 marca 20 años del formato OpenDocument [ENG]

OpenDocument Format (ODF) ofrece una alternativa abierta a los formatos de documentos propietarios, como los de Microsoft Word (docx). Es un formato basado en XML estándar ISO para documentos de texto, hojas de cálculo, presentaciones y gráficos. ODF funciona en múltiples suites ofimáticas, incluidas LibreOffice, Collabora Online y el propio Microsoft Office. El formato opera bajo el paraguas de OASIS Open, un consorcio sin fines de lucro que desarrolla estándares abiertos y proyectos de código abierto.

#1 ombresaco
debería dejar de usarse la expresión "alternativa". Es el primer estándar oficial de ofimática (los .doc fueron estandar de facto, pero no oficiales), y .docx es la alternativa de microsoft (aunque más extendida que odf). Pero llegar primero, llegó odf.
#2 Urasandi
Pregunta seria: ¿Por qué se le llama "formato propietario" si existe el standar ISO/IEC 29500?
#3 MPR
#2 Respuesta de GPT-OSS:
Se le llama “formato propietario” cuando el software que lo crea controla tanto la especificación completa como la forma en que se implementa, aun cuando exista una norma abierta como la ISO/IEC 29500 (el estándar de Office Open XML).

Licencias y patentes: Microsoft mantiene derechos de patente y licencias que pueden requerir acuerdos específicos para usar todas las características del formato, lo que impide que cualquier desarrollador lo implemente

