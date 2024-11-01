El lanzamiento de ODF 1.4 marca 20 años del formato OpenDocument [ENG]

OpenDocument Format (ODF) ofrece una alternativa abierta a los formatos de documentos propietarios, como los de Microsoft Word (docx). Es un formato basado en XML estándar ISO para documentos de texto, hojas de cálculo, presentaciones y gráficos. ODF funciona en múltiples suites ofimáticas, incluidas LibreOffice, Collabora Online y el propio Microsoft Office. El formato opera bajo el paraguas de OASIS Open, un consorcio sin fines de lucro que desarrolla estándares abiertos y proyectos de código abierto.