edición general
11 meneos
31 clics
El lanzamiento de la aplicación Bizum Pay se retrasa al 1 de junio

El lanzamiento de la aplicación Bizum Pay se retrasa al 1 de junio

Bizum lanzará Bizum Pay para pagar en tiendas con el móvil mediante NFC, igual que Apple Pay o Google Pay. Aunque el despliegue arrancará el lunes 18 de mayo en bancos como CaixaBank o BBVA, la app para los bancos que no integren esta función en sus propias apps no estará disponible en iOS y Android hasta el 1 de junio. El servicio permitirá cobros inmediatos a comercios y aplicará comisiones más bajas que Visa y Mastercard. Bizum ya opera en e-commerce con empresas como Amazon, Renfe o El Corte Inglés. Rel.: menea.me/2heqv

| etiquetas: lanzamiento , aplicación , bizum pay , junio
9 2 0 K 99 actualidad
5 comentarios
9 2 0 K 99 actualidad
jm22381 #1 jm22381 *
De hecho hoy Caixabank ha actualizado la sección de Bizum en su app pero todavía no se puede poner la app como wallet predeterminado de pago. En Android la app Bizum Pay sigue en beta cerrada play.google.com/apps/testing/es.bizum.appbizum
1 K 36
a69 #4 a69
Bizum va ligado a tu número de teléfono, cosa que los que tenemos más de una cuenta bancaria conocemos bien
0 K 16
#2 pascuaI
Estaría bien que esto se pudiese hacer también con tarjeta.

Más que nada para no cambiar la dependencia con Visa/Mastercard por otra con Google/Apple (que puede ser peor incluso).
0 K 13
Ovlak #3 Ovlak
De todas formas, hasta que los comercios no se integren con el servicio no va a tener mucho recorrido. Espero que no tarden.
0 K 11
#5 fingulod
#3 Los datáfonos los ponen los mismos bancos que Bizzum. Me da que no va a ser complicado
1 K 23

menéame