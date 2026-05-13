El lanzamiento de la aplicación Bizum Pay se retrasa al 1 de junio

Bizum lanzará Bizum Pay para pagar en tiendas con el móvil mediante NFC, igual que Apple Pay o Google Pay. Aunque el despliegue arrancará el lunes 18 de mayo en bancos como CaixaBank o BBVA, la app para los bancos que no integren esta función en sus propias apps no estará disponible en iOS y Android hasta el 1 de junio. El servicio permitirá cobros inmediatos a comercios y aplicará comisiones más bajas que Visa y Mastercard. Bizum ya opera en e-commerce con empresas como Amazon, Renfe o El Corte Inglés. Rel.: menea.me/2heqv
Más que nada para no cambiar la dependencia con Visa/Mastercard por otra con Google/Apple (que puede ser peor incluso).