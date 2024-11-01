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El lamentable discurso de un ultra en la Feria Taurina de Algeciras (PP): "Si Noelia hubiera tenido un novio torero, habría conocido otra forma de entender el dolor"

El lamentable discurso de un ultra en la Feria Taurina de Algeciras (PP): "Si Noelia hubiera tenido un novio torero, habría conocido otra forma de entender el dolor"

La presentación del cartel de la Feria Taurina de Alegeciras (Cádiz) quedó totalmente opacada por el discurso que un youtuber ultra, que atesora más de 500.000 feligreses en todas las redes sociales y cuyo discurso se basa en atentar contra todo lo que considera "izquierda" y/o "socialista", perpetró para sorpresa de incluso aquellos que le habían pagado el festín.

| etiquetas: discurso , ultra , pp , algeciras , noelia , novio , torero , diferencia , dolor
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14 comentarios
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Comentarios destacados:    
SeñorPresunciones #1 SeñorPresunciones *
Son putos enfermos, no hay otra explicación.
¿Cómo se puede decir esa puta barbaridad y que el partido no te haga dimitir de ipso facto? Hay gente que no tiene puto corazón ni absolutamente nada por dentro.
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mariKarmo #4 mariKarmo
A ver, qué esperabais? Educación? Respeto? Cultura? Inteligencia emocional tal vez? Quizá un poco de empatía?

Ya sabéis cómo es esa gente. Igual habrá que tratarlos igual.
3 K 58
#2 Leon_Bocanegra
No voy a decir nada porque no merece la pena.
Lastima no tenerlo delante.
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karakol #7 karakol
Nunca defraudan.

También es cierto que tiene su mérito ser un asqueroso saco de mierda 24/7, requiere mucha dedicación.
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Mltfrtk #12 Mltfrtk
Si su madre hubiera abortado no tendríamos que aguantar a este fascista retrasado mental.
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Alakrán_ #8 Alakrán_
Ascopena de gente. Volitivo.
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Vodker #3 Vodker
No hagamos populares a los hijoputas.
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Sawyer76 #9 Sawyer76
¿Se puede ser más retrasado mental?
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ipanies #13 ipanies
El PP le está haciendo la campaña al perro por alguna extraña razón o_o
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Inutil #6 Inutil
Menos mal que ya no está para escuchar las gilipolleces de estos memos
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#10 Alceo_
Esta gente es subnormal sin remedio.
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Cantro #14 Cantro
Que alguien le clave un par de banderillas a ese señor

Así podrá entender en primera persona lo que siente el toro.

Después puede echarse un novio torero, si quiere
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#11 Tks4dTip
Yo pediría para estas personas tan empoderadas que les den la nacionalidad estadounidense y emprendan en Miami.
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#5 Cualicuatrototem
La forma de entender el dolor y la falta de empatía de los toreros y taurinos es la misma que la de su padre y Abogados Cristianos, lamentablemente ya la conoció y la sufrió.
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menéame