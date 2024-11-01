El lamentable discurso de un ultra en la Feria Taurina de Algeciras (PP): "Si Noelia hubiera tenido un novio torero, habría conocido otra forma de entender el dolor"

La presentación del cartel de la Feria Taurina de Alegeciras (Cádiz) quedó totalmente opacada por el discurso que un youtuber ultra, que atesora más de 500.000 feligreses en todas las redes sociales y cuyo discurso se basa en atentar contra todo lo que considera "izquierda" y/o "socialista", perpetró para sorpresa de incluso aquellos que le habían pagado el festín.
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¿Cómo se puede decir esa puta barbaridad y que el partido no te haga dimitir de ipso facto? Hay gente que no tiene puto corazón ni absolutamente nada por dentro.
Ya sabéis cómo es esa gente. Igual habrá que tratarlos igual.
Lastima no tenerlo delante.
También es cierto que tiene su mérito ser un asqueroso saco de mierda 24/7, requiere mucha dedicación.
Así podrá entender en primera persona lo que siente el toro.
Después puede echarse un novio torero, si quiere