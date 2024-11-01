El lamentable discurso de un ultra en la Feria Taurina de Algeciras (PP): "Si Noelia hubiera tenido un novio torero, habría conocido otra forma de entender el dolor"

La presentación del cartel de la Feria Taurina de Alegeciras (Cádiz) quedó totalmente opacada por el discurso que un youtuber ultra, que atesora más de 500.000 feligreses en todas las redes sociales y cuyo discurso se basa en atentar contra todo lo que considera "izquierda" y/o "socialista", perpetró para sorpresa de incluso aquellos que le habían pagado el festín.