LALIGA va contra todos. En Francia ya pueden bloquear VPN, proxis o servicios de DNS

El poder de LaLiga para los bloqueos no solo se queda en España, sino que también llega a otros países. En nuestro país vecino, Francia, el organismo de fútbol ya ha conseguido un total de siete resoluciones judiciales a su favor con las que podrá actuar y comenzar a realizar bloqueos en su intento de frenar la piratería en el fútbol.
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Una imagen vale más que mil palabras:
Los grandes hace tiempo que no hacen más que poner palcos VIP en los estadios, como si fuese la "zona noble" de la F1. Un sitio donde la entrada vale miles de pavos y es un simple pretexto para crear un ambiente exclusivo y poder hacer sus negocietes. El partido o la carrera les importa un huevo.
Mismamente el otro día youtube me sugerió un video de campeonato de escala de interior y lo vi encantando y feliz.
Sin cabrearme por los piscinazos, decisiones arbitrales dudosas lloriqueos y demás juego sucio común en el futbol de élite
Son imbeciles.