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LALIGA va contra todos. En Francia ya pueden bloquear VPN, proxis o servicios de DNS

LALIGA va contra todos. En Francia ya pueden bloquear VPN, proxis o servicios de DNS

El poder de LaLiga para los bloqueos no solo se queda en España, sino que también llega a otros países. En nuestro país vecino, Francia, el organismo de fútbol ya ha conseguido un total de siete resoluciones judiciales a su favor con las que podrá actuar y comenzar a realizar bloqueos en su intento de frenar la piratería en el fútbol.

| etiquetas: laliga , bloqueos , dns , internet
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15 comentarios
16 3 0 K 202 tecnología
ombresaco #2 ombresaco
cortar internet entero salvo los servicios que den soporte a la liga sería más efectivo...o incluso cortar la electricidad a toda España, salvo los campos de fútbol
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ombresaco #4 ombresaco
#2 eso traería una ventaja adicional, los campos de fútbol, además de ser unidad de longitud, superficie y volúmen, también lo serían de energía... nos vamos acercando a la "teoría del todo" que tanto les cuesta a los físicos, gracias al fútbol.
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ombresaco #12 ombresaco
#4 Podríamos redefinir el segundo como una xxxx-ava parte de un partido de fútbol
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#1 capitan.meneito *
Creo que están yendo demasiado lejos... bloquear un DNS?
:peineta: :peineta: :peineta: :peineta:
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SerVicius #3 SerVicius
Es que la gente no tiene corazón, quitandole el pan a los hijos de los futbolistas. ¿Que pretenden, que vivan en la miseria como el resto de deportistas profesionales?
Una imagen vale más que mil palabras:  media
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#13 capitan.meneito
#3 inyustisia.
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#8 Hynkel
A ver si con un poco de suerte el personal se harta y se conforma con el fútbol modesto.

Los grandes hace tiempo que no hacen más que poner palcos VIP en los estadios, como si fuese la "zona noble" de la F1. Un sitio donde la entrada vale miles de pavos y es un simple pretexto para crear un ambiente exclusivo y poder hacer sus negocietes. El partido o la carrera les importa un huevo.
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#10 omega7767
#8 o simplemente aficionarse a otros deportes.

Mismamente el otro día youtube me sugerió un video de campeonato de escala de interior y lo vi encantando y feliz.

Sin cabrearme por los piscinazos, decisiones arbitrales dudosas lloriqueos y demás juego sucio común en el futbol de élite
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#6 Suleiman
Increíble lo que hace el fútbol, para el resto de cosas no se mueven tan rápidos...
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#9 lameth
Y luego que por qué China ha adelantado a Occidente en 10 años.....
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lonnegan #14 lonnegan
Lueg abres tik tok y hay gente con emisión en directo enfocando a la tele con el futbol xD
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DayOfTheTentacle #5 DayOfTheTentacle
don dinero..
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#11 angar300
Si voy a comprar a un sitio, me mean en la cara y me llaman imbécil, no vuelvo. Pero hay a quien se lo hacen cada fín de semana y repite... les llaman afición, y encima se creen los dueños de su equipo... ya lo tienen bien, ya.
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hakcer_dislexico #7 hakcer_dislexico
Porque en francia piratean mucho la liga española.

Son imbeciles.
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josde #15 josde
#7 Si, porque la suya es una gran cagada.
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menéame