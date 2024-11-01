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Lagarde: "Si la interrupción del suministro persiste el tiempo suficiente, el ajuste pasa de los precios al racionamiento" [EN]

Lagarde: "Si la interrupción del suministro persiste el tiempo suficiente, el ajuste pasa de los precios al racionamiento" [EN]

Discurso de apertura de Christine Lagarde, presidenta del BCE, en la recepción anual de la Asociación de Bancos Alemanes con motivo de su 75 aniversario.

| etiquetas: racionamiento , combustible , fertilizantes , oriente medio
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3 comentarios
8 0 0 K 94 actualidad
reithor #1 reithor *
Mira, lo que yo ya decía hace un mes, y sin cobrar su sueldo. Captain Obvious.
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ur_quan_master #3 ur_quan_master *
Claro , por qué imponer sanciones a Israel y EEUU para que dejen de joder nuestra economía es inviable según la oligarquía europea que representa esta señora.

Pues igual la oligarquía europea se encuentra que los cómodos europeos no estamos para racionamientos y sacamos las guillotinas para deshacernos de los que se enriquecen vendiendo la política de la UE a intereses externos.
Trump buscaba un cambio de régimen en Irán y quizá donde se va a producir es en Europa.
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#2 eldelcerro
- ¿Y el libre mercado?
- El que tengo aquí colgado.
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menéame