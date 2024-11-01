El lado B de las sanciones a Rusia: cómo las empresas de Occidente le venden a Moscú pese a la guerra

¿Cómo se explica, entonces, la variedad de marcas y sabores en un país sumido en una guerra y condicionado por las restricciones impuestas? Es que el comercio global no se interrumpió. Se adaptó. ¿Cómo lo hacen? Aquí aparece la clave de la continuidad del comercio con Occidente: la triangulación de productos importados a través de países no alineados con las sanciones internacionales. “Una de las tácticas más frecuentes para mantener el comercio con Rusia ha sido la formación de alianzas con compañías locales”