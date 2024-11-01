edición general
El lado B de las sanciones a Rusia: cómo las empresas de Occidente le venden a Moscú pese a la guerra

¿Cómo se explica, entonces, la variedad de marcas y sabores en un país sumido en una guerra y condicionado por las restricciones impuestas? Es que el comercio global no se interrumpió. Se adaptó. ¿Cómo lo hacen? Aquí aparece la clave de la continuidad del comercio con Occidente: la triangulación de productos importados a través de países no alineados con las sanciones internacionales. “Una de las tácticas más frecuentes para mantener el comercio con Rusia ha sido la formación de alianzas con compañías locales”

comentarios
ur_quan_master #2 ur_quan_master *
Las sanciones a rusia son una estafa para sangrar y mantener pisoteados a los europeos.
Si respondiesen a cualquier principio de justicia habría también sanciones hacia Israel.
tul #4 tul
#2 y hacia usa
#3 josejon
Es el mercado, amigo.
