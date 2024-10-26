"La hipocresía es una necesidad social, igual que los pedos son una necesidad fisiológica. Tanto la hipocresía como los pedos dan bastante asco". La hipocresía tiene mucho de virtud social. Según el diccionario, la hipocresía es “el fingimiento de cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente se tienen o experimentan”. Vale. Ahora imagine usted que renunciara por completo a ser hipócrita. Imagine cómo le iría con su familia, con su empleo, con sus amistades, si dejara de fingir y siempre dijera lo que piensa y lo que siente.
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Bueno, es que "dejar de fingir" no es equivalente a "decir siempre lo que se piensa y lo que se siente", simplemente significa dejar de intentar aparentar que se piensan o se sienten otras cosas. Y en cualquier caso, tener áreas de tu vida (pareja, amigos y/o familia) donde realmente te sientes libre de bajar… » ver todo el comentario
Hombre, una cosa es no decir lo que se piensa en todo momento, y otra muy distinta es defender una idea y actuar en sentido contrario.