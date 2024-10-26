"La hipocresía es una necesidad social, igual que los pedos son una necesidad fisiológica. Tanto la hipocresía como los pedos dan bastante asco". La hipocresía tiene mucho de virtud social. Según el diccionario, la hipocresía es “el fingimiento de cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente se tienen o experimentan”. Vale. Ahora imagine usted que renunciara por completo a ser hipócrita. Imagine cómo le iría con su familia, con su empleo, con sus amistades, si dejara de fingir y siempre dijera lo que piensa y lo que siente.