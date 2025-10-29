La alternativa

Greenpeace, organización decana del postecologismo, los mismos que aplauden las bondades del uso del fuego (herramienta de gestión eficiente, según describen) en la gestión ganadera, celebra que el proyecto de una macroinstalación ganadera en la provincia de Soria para 24.000 vacas, haya sido tumbado por el ejecutivo. La principal afección al medio natural de una explotación ganadera intensiva es la contaminación de los acuíferos por purine. La cooperativa que iba a desarrollar el proyecto ha resuelto de forma satisfactoria ese problema.