KS-LES: un reactor de ruso de fisión en la superficie de la Luna

Si hay un área donde Rusia todavía tiene ventaja tecnológica sobre China —no por mucho tiempo— es el de la energía nuclear en el espacio. Por este motivo, la contribución rusa a la ILRS en forma de reactor de fisión para generar electricidad sigue siendo muy atractiva para China. Aunque esta participación rusa era conocida desde hace años, ha sido hace unos días cuando se han concretado los detalles técnicos de las sondas dedicadas a esta tarea. Roscosmos lanzará un total de tres sondas en 2033, 2034 y 2035.