Kim Jong Un presentó el "arma nuclear más poderosa" de Corea del Norte en un desfile (ENG)

El desfile del viernes por la noche conmemoró el 80.º aniversario de la fundación del Partido de los Trabajadores de Corea, tras las celebraciones del jueves. En su discurso durante el desfile, Kim ofreció un “cálido aliento” a las tropas norcoreanas que sirven en el extranjero, especialmente en la guerra de Rusia en Ucrania, señalando que su heroísmo se extendería más allá de la defensa nacional a los “puestos de avanzada de la construcción socialista”