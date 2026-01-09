Kiev queda sin calefacción por ataque y alcalde pide evacuar

La mitad de los edificios residenciales de Kiev quedaron sin calefacción luego de que Rusia lanzara intensos ataques contra infraestructura civil este viernes (09.01.2026), donde perdieron la vida cuatro personas. El alcalde de la capital ucraniana, Vitali Klitschko, pidió a los residentes en condiciones de hacerlo que abandonen la ciudad temporalmente y busquen refugio calefaccionado fuera de la urbe.