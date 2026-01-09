edición general
9 meneos
17 clics

Kiev queda sin calefacción por ataque y alcalde pide evacuar

La mitad de los edificios residenciales de Kiev quedaron sin calefacción luego de que Rusia lanzara intensos ataques contra infraestructura civil este viernes (09.01.2026), donde perdieron la vida cuatro personas. El alcalde de la capital ucraniana, Vitali Klitschko, pidió a los residentes en condiciones de hacerlo que abandonen la ciudad temporalmente y busquen refugio calefaccionado fuera de la urbe.

| etiquetas: kiev , calefacción , evacuar , klitschko , vitali
7 2 0 K 94 actualidad
4 comentarios
7 2 0 K 94 actualidad
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso *
Trump, Putin y Netanyahu… ya lo dijo Trump, no hay derecho internacional, solo su propia moralidad
4 K 50
Butters #3 Butters
#1 su propia amoralidad
0 K 7
antesdarle #2 antesdarle
Otro crimen de guerra, ya he perdido la cuenta.
1 K 16
YoSoyTuPadre #4 YoSoyTuPadre *
No es sólo la electricidad, se quedaron ayer sin buena parte del gas que es lo que usan para calefacción y para calentar el sistema de suministro de agua, el cual también está cortado porque al no poder calentarla hay que vaciar las tuberías para que estas no revienten al congelarse

Resumen, Kiev está ahora a - 11 C y a - 18 C a la noche sin luz, sin gas y sin agua en buena parte de los edificios, y su alcalde pidendo la evacuación
0 K 9

menéame