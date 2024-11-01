edición general
KIEV. Carta a Yulia Timoshenko [HEMEROTECA]

"Señora Timoshenko, siempre la he considerado un eslabón imprescindible en el acercamiento a Europa. Como europeo y asiduo visitante de su hermoso país cuya gente siempre me ha tratado de forma inmejorable, me alegra verla de nuevo en libertad y rodeada de su pueblo, pero señora… no se equivoque. Espero señora Timoshenko que no olvide JAMÁS que la gente a la que se dirigió ayer en Maidan es la gente que le ha devuelto su libertad."

1 comentarios
cosmonauta #1 cosmonauta *
Que un país en guerra todavia sea capaz de tener una agencia anticorrupción e investigar a un expresidente que dejó de gobernar en 2010, habla muy bien de el.

En España todavia no sabemos quien es M.Rajoy, ni sabemos de las corruptelas de Aznar o el palco de Bernabéu, nunca vimos relación alguna entre Felipe González y el GAL y jamás juzgamos a nadie por los actos durante la dictadura.

Sin embargo, fuimos muy diligentes persiguiendo representantes políticos y agentes sociales catalanes y vascos encarcelandolos o obligándolos al exilio.
