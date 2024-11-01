edición general
Kenny Loggins critica el uso de ‘Danger Zone’ en el vídeo de IA de Trump contra protestas

El artista solicitó la retirada inmediata de su canción, alegando que no imagina “por qué alguien querría que su música se asociara con algo creado con el único propósito de dividirnos”.

