Kathy Ruemmler renuncia como abogada principal de Goldman Sachs tras revelarse su relación con Jeffrey Epstein

La que fuera la abogada de la Casa Blanca durante el Gobierno de Obama se mensajeó con el depredador sexual hasta pocos días antes de su suicidio. Ruemmler se refería al magnate como "tío Epstein". Así se aprecia en los correos que intercambiaron durante su tiempo en la práctica privada, tras dejar la Casa Blanca en 2014. Por aquel entonces, Ruemmler recibió regalos de Epstein, incluyendo bolsos de lujo y un abrigo de piel. Estos presentes llegaron después de que Epstein ya hubiera sido condenado por delitos sexuales en 2008.