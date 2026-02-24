edición general
Kast pide “aclarar situaciones” tras conflicto entre Chile y EEUU por cable submarino chino

El presidente electo afirmó que el tema “supera las posibilidades de una sola persona” y que hay “muchas situaciones que hay que ir aclarando”, en medio de la tensión por la revocación de visas y el proyecto Chile–China Express. La tensión se generó luego que Estados Unidos revocara las visas a tres autoridades del actual Gobierno, entre ellas el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, en medio de cuestionamientos al proyecto que busca conectar mediante fibra óptica a Valparaíso con Hong Kong.

Supercinexin #1 Supercinexin *
Qué aclarasión quieres pendejo, pos quen tu país se hase lo que USA diga y punto, güey, no mames, viva la libertad carajo.
#2 XXguiriXX
#1 Eso es jerga mexicana. En Chile usan el cabro culiao CTM :troll:
