edición general
4 meneos
12 clics
Un juzgado de Oviedo pone fin a las multas «recaudatorias» por tener la ITV caducada en coches aparcados

Un juzgado de Oviedo pone fin a las multas «recaudatorias» por tener la ITV caducada en coches aparcados

El juez concluye que un coche parado no pone en riesgo la seguridad vial y que sancionarlo «supone castigar una conducta no prevista expresamente por la ley como infracción»

| etiquetas: oviedo , multas , asturias , itv
3 1 0 K 41 actualidad
1 comentarios
3 1 0 K 41 actualidad
#1 pensacola
Hay mucho parásito que colocar
0 K 20

menéame