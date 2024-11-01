El juzgado admite a trámite un contencioso de la FRAVM contra la ordenanza de terrazas de Madrid  

La FRAVM decidió presentar el contencioso-administrativo después de comprobar que la ordenanza no recogía ni una sola de sus alegaciones ni de las asociaciones vecinales, y que solo beneficiaba a la hostelería, un sector tremendamente incumplidor que, a diferencia de otros sectores vinculados con el ocio y el turismo, lleva años sin sentarse con los colectivos vecinales para tratar de llegar a acuerdos y reducir las molestias que genera.El Ayuntamiento decidió ignorar las propuestas y alegaciones de la FRAVM.