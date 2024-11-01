edición general
13 meneos
37 clics
La Justicia zanja el pelotazo sobre el plutonio de Palomares: el Estado se queda las tierras a precio de saldo

La Justicia zanja el pelotazo sobre el plutonio de Palomares: el Estado se queda las tierras a precio de saldo

El TSJ andaluz descarta el recurso de la promotora británica que pretendía cobrar a precio urbanizable el suelo contaminado por el accidente atómico de 1966 en que dos aviones de la fuerza aérea de Estados Unidos chocaron en vuelo y al liberar cuatro bombas atómicas, dejaron un reguero de plutonio que a nadie importó demasiado. En 2004, con la burbuja inmobiliaria en la costa de Almería, una promotora británica alegaba que tenía permiso para construir allí. El pasado diciembre el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía zanjó la disputa.

| etiquetas: justicia , plutonio , palomares , andalucia
12 1 0 K 157 actualidad
4 comentarios
12 1 0 K 157 actualidad
HeilHynkel #1 HeilHynkel
¡a plantar tomaco !
2 K 38
Pacman #3 Pacman
#1 sabe como la abuela!
0 K 18
Gry #2 Gry
Lo de "a precio de saldo" será un decir, porque va a costar un riñón descontaminar eso y los americanos no parecen estar por la labor. :-P
0 K 16
ochoceros #4 ochoceros
#2 Esa tierra debería recogerse en camiones y tirarla dentro de las bases yankis, o justo en el muro cerca de sus barracones, a ver si van cogiendo la indirecta.
0 K 12

menéame