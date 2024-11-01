La Justicia tumba la tasa de basuras de Almeida por omitir informes clave en su tramitación

La Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha estimado este lunes los recursos interpuestos por varias instituciones y organizaciones contra la Ordenanza Fiscal 8/2024 del Ayuntamiento de Madrid, sobre la tasa de basuras, y ha declarado la nulidad de pleno derecho de la tasa por la prestación del servicio de gestión de residuos.