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La Justicia tumba la tasa de basuras de Almeida por omitir informes clave en su tramitación

La Justicia tumba la tasa de basuras de Almeida por omitir informes clave en su tramitación

La Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha estimado este lunes los recursos interpuestos por varias instituciones y organizaciones contra la Ordenanza Fiscal 8/2024 del Ayuntamiento de Madrid, sobre la tasa de basuras, y ha declarado la nulidad de pleno derecho de la tasa por la prestación del servicio de gestión de residuos.

| etiquetas: tasas , madrid , almeida , basuras
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6 comentarios
16 3 0 K 175 actualidad
Thornton #1 Thornton
Serán fascistas, pero ni la recuadación de las tasas saben gestionar.
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#2 fremen11 *
#1 Si saben, lo que pasa es que la normativa europea transpuesta dice que la pasta que se recauda es para una cosa y todos los listos de los Aytos te dicen que no que es para hacer lo que a ellos les salga de la polla y por eso FACUA denunció esto......
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pitercio #3 pitercio
Y la pasta cobrada ¿cómo la van a devolver?
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#5 fremen11 *
#3 pues reclamando, como el dinero de las multas que pusieron en las ZBE.....
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shake-it #4 shake-it
Y ahora tienen que devolver toda esa pasta?
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#6 fremen11
#4 Se inventarán algo para que no, lo único que recomienda FACUA es pagar y reclamar la devolución, pero se inventaron que esto había que hacerlo en el plazo de un mes después de haber pagado la tasa.
Aunque como ha sido la justicia quien ha tirado la tasa.......
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menéame