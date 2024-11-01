edición general
La Justicia llama a declarar al número dos de Ayuso por la filtración de una nota policial y vincular un "joven negro" con una agresión sexual

La citación se enmarca a la causa contra la alcaldesa del municipio, que hizo servir este documento para vincular una agresión sexual con un grupo de inmigrantes

| etiquetas: alfonso serrano , nota policial , agresión sexual , judith piquet
#3 laruladelnorte
Los hechos se remontan a enero de 2024 cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid convocó un Consejo de Gobierno para informar de una serie de altercados que se habían producido en la localidad y los vinculaba directamente con el centro de acogida de migrantes de Alcalá de Henares, entre ellos, brotes de sarna, peleas violentas, así como agresiones a vecinos. En este orden de cosas, la responsable de Sol denunció que se había producido una agresión sexual a una mujer por parte de un

Feindesland #1 Feindesland *
El perro de Ayuso deja una mierda sin recoger en una acera de Aluche.

Top_Banana #5 Top_Banana
#1 la Policía Municipal de la localidad desmintió esto último, aclarando que el agresor no tenía nada que ver con los jóvenes del centro, el número dos del PP madrileño difundió a través de su cuenta de X (antes Twitter) un informe policial insistiendo en que sí que había sido un joven del centro el agresor. Por su parte, la alcaldesa de la localidad siguió la misma línea argumental que Serrano atribuyendo la autoría de la agresión a un “varón negro y joven”.
Alakrán_ #2 Alakrán_ *
Pues que le den con todo.
Lo veis, así se hace, no el sectarismo que destilan algunos por aquí.
Gadfly #4 Gadfly
Delay y Ayuseame
