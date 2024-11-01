La Justicia frena el intento de González Amador de evitar que la UCO le investigue

La Justicia, en concreto la Audiencia Provincial de Madrid, frenó el pasado 9 de abril el intento del novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, de evitar que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil prosiga indagando en la investigación que pesa sobre él y varias de sus sociedades vinculadas, Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos para el Fomento del Medioambiente S.L. y Masterman&Whitaker S.L., referida a la segunda pieza separada de la principal, por la que está señalado por corrupción en los negocios y administración