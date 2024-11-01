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La Justicia frena el intento de González Amador de evitar que la UCO le investigue

La Justicia, en concreto la Audiencia Provincial de Madrid, frenó el pasado 9 de abril el intento del novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, de evitar que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil prosiga indagando en la investigación que pesa sobre él y varias de sus sociedades vinculadas, Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos para el Fomento del Medioambiente S.L. y Masterman&Whitaker S.L., referida a la segunda pieza separada de la principal, por la que está señalado por corrupción en los negocios y administración

| etiquetas: justicia , corrupcion , ayuso , tribunales
15 5 0 K 201 Tribunales
3 comentarios
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sotillo #2 sotillo
Casi un año para un informe de sus cuentas y solo tres días para lo de Begoña y menos de una semana para montar un bulo por la Dana ¿Cuerpo del Estado de España? Y una mierda, estos sí que están “ es un suponer muy supuesto debido al alcohol ingerido actualmente “ un grupo , pagado con el dinero de los impuestos para tumbar el gobierno, del grupo terrorista “ El que pueda hacer que haga “
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oceanon3d #3 oceanon3d
#2 El famoso coronel Balas ... lo de esta unidad huele a kilómetros.

También es el responsable del retraso en el caso Montoro.
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tul #1 tul
se llevara al balas y a sus adlateres de putas y aqui paz y despues gloria
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menéame