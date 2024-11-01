Justicia española: una democracia vigilada desde la Transición

Una democracia no se mide solo por la existencia de elecciones periódicas o por la proclamación solemne de derechos en una Constitución. Se mide, sobre todo, por la independencia real de su sistema judicial, por la igualdad ante la ley y por la confianza de la ciudadanía en que los conflictos de poder se resuelven conforme a normas comunes y no según intereses particulares. En España, cinco décadas después de la muerte de Franco, esa confianza está seriamente erosionada.