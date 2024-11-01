La Justicia dicta sentencia: el Circuito del Motor de Tenerife queda en el aire

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 4 de Santa Cruz de Tenerife, con fecha 10 de noviembre de 2025, ha dictado una sentencia en la que estima el recurso interpuesto por ATAN contra la resolución del área de Carreteras, Movilidad, Innovación y Cultura del Cabildo de Tenerife y da por caducada la Declaración de Impacto Ambiental del Circuito del Motor. También reconoce que el proyecto es contrario a la Ley Catálogo Canario de especies protegidas.