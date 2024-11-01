edición general
La Justicia dicta sentencia: el Circuito del Motor de Tenerife queda en el aire

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 4 de Santa Cruz de Tenerife, con fecha 10 de noviembre de 2025, ha dictado una sentencia en la que estima el recurso interpuesto por ATAN contra la resolución del área de Carreteras, Movilidad, Innovación y Cultura del Cabildo de Tenerife y da por caducada la Declaración de Impacto Ambiental del Circuito del Motor. También reconoce que el proyecto es contrario a la Ley Catálogo Canario de especies protegidas.

PaulDurden #1 PaulDurden
A ver si es verdad, y paran esta mierda.
No habrá gastos más importantes y urgentes en Canarias...
#2 Maldito
#1 Alucinante cómo tratan de vender ese pelotazo cómo algo positivo. Esto y lo del Under Water Gardens son el timo del siglo.
PaulDurden #3 PaulDurden
#2 Y el problema es que hay encima pollabobas que les compran el relato, muertos de hambre que les aplauden. Que hay que no aprenden...
reithor #4 reithor
Por fin, un espectáculo de coches de carreras voladores.
