La Justicia condena a un tuitero a pagar 6.000 euros a Ayuso por insultar a su padre

La Justicia condena a un tuitero a pagar 6.000 euros a Ayuso por insultar a su padre

La Audiencia de Madrid confirma la sanción civil a un hombre que en varios mensajes de 2021 en Twitter aseguró que el padre de la presidenta de la Comunidad de Madrid era "alcohólico", vulnerando su honor

11 comentarios
Comentarios destacados:    
Sandman
La que se ha ido de rositas tras llamar 'hijo de puta' al presidente de gobierno o 'terrorista' al padre de cierto ex-vicepresidente de gobierno.

Menos mal que nos queda el QTEM.
Antipalancas21
#2 Sera el juez Peinado o Hurtado. :-D
calde
#2 Yo pensaba también en los insultos y amenazas que han recibido también gente de izquierdas o del PSOE por parte de tuiteros e incluso de cargos de pp y vox: la familia de Pedro Sánchez por las saunas, la ministra Pilar Alegría sobre supuestas fiestas sexuales en pandemia, Irene Montero, las hijas de Zapatero o el ministro Puente...

Básicamente creo que podemos resumir que todas aquellas mujeres de izquierdas (o del psoe) o que sean familiares de gente de estos partidos, han sufrido graves casos de acoso, insultos, ...
Elanarkadeloshuevos
#2 Me la suda, soy el Quieto :hug:
tricionide
es una mafia y estan en todos los sitios
Gry
Ayuso no es santo de mi devolución pero ese es el camino contra el acoso online: Dejar de lloriquear y empezar a poner denuncias.
Dr.Who
Lo de hijo puta si. Pero hija pito ya no eeeeeh....

Veo ahí una discriminación sexista evidente.

Pd: Ayuso hija de pito! xD
Kmisetas
Bien hecho, se joda.
CharlesBrowson
todo correcto
SegarroAmego
Que se pase por Menéame, donde llamarla hija de puta para arriba es lo habitual. Se va a hacer de oro
