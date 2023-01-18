La Justicia condena a un tuitero a pagar 6.000 euros a Ayuso por insultar a su padre

La Audiencia de Madrid confirma la sanción civil a un hombre que en varios mensajes de 2021 en Twitter aseguró que el padre de la presidenta de la Comunidad de Madrid era "alcohólico", vulnerando su honor
| etiquetas: condena , tuitero , padre , ayuso , insultos
Menos mal que nos queda el QTEM.
Básicamente creo que podemos resumir que todas aquellas mujeres de izquierdas (o del psoe) o que sean familiares de gente de estos partidos, han sufrido graves casos de acoso, insultos, ...
elpais.com/espana/2023-01-18/el-padre-de-pablo-iglesias-pierde-el-juic
Veo ahí una discriminación sexista evidente.
Pd: Ayuso hija de pito!