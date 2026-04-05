edición general
12 meneos
73 clics

La justicia belga procesa a Pogacar, Evenepoel y al resto de ciclistas que se saltaron el paso a nivel

Pogacar, Evenepoel y el resto de ciclistas que cruzaron un paso a nivel a pesar de la luz roja en pleno recorrido del Tour de Flandes serán procesados por la justicia belga. Así lo ha anunciado la fiscalía de Flandes Oriental. "Se identificará a los infractores y se levantará un atestado", indicó el organismo judicial. Los hechos ocurrieron a unos 215 kilómetros de la meta, cuando la llegada de un tren bajó las barreras del paso a nivel. Una veintena de ciclistas, entre ellos Pogacar, Evenepoel y Pedersen, lograron cruzar antes de que se bajara

| etiquetas: ciclistas , justicia , jelfa , flandes , paso , nivel
10 2 0 K 123 actualidad
1 comentarios
10 2 0 K 123 actualidad
gelatti #1 gelatti *
... las barreras. El resto del pelotón se detuvo. Ante esta situación, el director de carrera se puso en contacto con el equipo UAE, que marchaba en cabeza junto a Pogacar, para indicarles que debían esperar al grupo perseguidor.

El Reglamento de la UCI establece sanciones como la descalificación, suspensiones de hasta un mes y multas que oscilan entre 200 y 5.000 francos suizos para quienes crucen un paso a nivel de forma indebida.

El organismo ciclista sí habría impuesto multas en esta…   » ver todo el comentario
0 K 11

menéame