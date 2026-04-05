La justicia belga procesa a Pogacar, Evenepoel y al resto de ciclistas que se saltaron el paso a nivel

Pogacar, Evenepoel y el resto de ciclistas que cruzaron un paso a nivel a pesar de la luz roja en pleno recorrido del Tour de Flandes serán procesados por la justicia belga. Así lo ha anunciado la fiscalía de Flandes Oriental. "Se identificará a los infractores y se levantará un atestado", indicó el organismo judicial. Los hechos ocurrieron a unos 215 kilómetros de la meta, cuando la llegada de un tren bajó las barreras del paso a nivel. Una veintena de ciclistas, entre ellos Pogacar, Evenepoel y Pedersen, lograron cruzar antes de que se bajara