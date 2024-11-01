La justicia avala la multa de 20.000 euros de la Generalitat catalana al bus de Hazte Oír

Una jueza del contencioso administrativo de Barcelona ha confirmado la multa de 20.000 euros impuesta por la Generalitat a la organización ultra Hazte Oír en 2023 por el bus tránsfobo que circuló por la capital catalana difundiendo mensajes contra el colectivo trans. El fallo de la magistrada de esta sección del Tribunal de Instancia de Barcelona, al que ha tenido acceso EFE, rechaza la petición de Hazte Oír de anular la sanción, en una sentencia que no es recurrible por vía ordinaria.
20.000 en una campaña de marketing así no es nada, entra dentro de gastos.