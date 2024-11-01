edición general
La justicia avala la multa de 20.000 euros de la Generalitat catalana al bus de Hazte Oír

Una jueza del contencioso administrativo de Barcelona ha confirmado la multa de 20.000 euros impuesta por la Generalitat a la organización ultra Hazte Oír en 2023 por el bus tránsfobo que circuló por la capital catalana difundiendo mensajes contra el colectivo trans. El fallo de la magistrada de esta sección del Tribunal de Instancia de Barcelona, al que ha tenido acceso EFE, rechaza la petición de Hazte Oír de anular la sanción, en una sentencia que no es recurrible por vía ordinaria.

Sergio_ftv #3 Sergio_ftv
Con un poco de suerte y jueces imparciales igual algún día de estos los disuelven por lawfare previo pago de una buena indemnización por parte de sus jueces compañeros.
siempreesverano #1 siempreesverano
Qué barato, oye.
20.000 en una campaña de marketing así no es nada, entra dentro de gastos.
DrEvil #5 DrEvil
yo ya estoy hecho un lío... ¿pero entonces la justicia es facha o no es facha?
#2 AlexGuevara
Los catalanes ya somos casi independientes, incluso nos dejan ponerles multas a los autobuses
Herrerii #4 Herrerii
Otro juicio mas perdido por el yunque
