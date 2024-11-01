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Junts sumará su voto a PP y Vox para dificultar la regularización de migrantes del Gobierno

Junts sumará su voto a PP y Vox para dificultar la regularización de migrantes del Gobierno

El partido de Puigdemont apoyará en el Congreso una enmienda del PP en la ley de multirreincidencia que endurece los requisitos a los migrantes para obtener la regularización

| etiquetas: pp , junts , vox , migrantes , rechazo , regularización
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6 comentarios
5 1 0 K 65 actualidad
hakcer_dislexico #4 hakcer_dislexico *
Yo soy Peter y a la mierda todo, convoco elecciones y todos los fachapobres, indepes tocacojones, berdadera izkierda, jobenes sin kasa por culpa del psoe que se lo ha dicho un imbecil en Toktok y demas caterva a comer PP y Vox 4 añitos, pero en dosis condensadas.

Empezando por la gilipollas de la Borras, sin nadie a quien extorsionar y con Vox tocando los cojones a Catalunya dia si, dia tambien porque no necesitan sus votos pa una shit.

Mientras me descojono y veo todo arder desde la playa ...
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Harkon #6 Harkon
#4 Es lo que quieren los voxgolos, o que te piensas que miran por el "bien" del país? Esto confesado por algunos que conozco, que ya les da igual todo que solo quieren ver el sistema saltar por los aires porque como ellos no ganan nunca nada con ninguno pues que se joda todo el mundo.
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Mesto #1 Mesto
Hasta el energúmeno de Puchi está mostrando más sentido común que Sánchez.
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Veo #2 Veo
#1 Toma! porque es lo que le interesa, regularización = derechos = más sueldo. Y eso no interesara a los empresarios, sean de Cataluña o de castilla la vieja.
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Mesto #3 Mesto
#2 Y no te olvides de la utilización de la inmigración para buscar votos que es la causa principal.
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Spirito #5 Spirito
#1 Cansas con la manipulación y los bulos, cansas mucho.
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menéame