edición general
5 meneos
52 clics
Junts, ERC, Comuns y la CUP quieren llevar al Congreso la derogación de los decretos de Nueva Planta

Junts, ERC, Comuns y la CUP quieren llevar al Congreso la derogación de los decretos de Nueva Planta

Las cuatro formaciones han propuesto que la proposición de ley se tramite por la vía de lectura única y, una vez se apruebe, se remitirá a la Mesa del Congreso para que se someta a votación en la Cámara Baja. La derogación se extiende a cuatro decretos: el de 29 de junio de 1707, que afectó a los reinos de Valencia y Aragón; el de 28 de noviembre de 1715, que atañe a Mallorca; y el de 16 de enero de 1716, que impactó en Catalunya.

| etiquetas: politica , cataluña , historia , nueva planta , felipe v
4 1 0 K 55 politica
6 comentarios
4 1 0 K 55 politica
#1 javi618
Sin duda una de las mayores preocupaciones de los catalanes.
Gràcies, seguim!
4 K 51
Sandilo #2 Sandilo
Siguen empeñados en reescribir la historia.
1 K 20
sorrillo #4 sorrillo
#2 Derogar un decreto no es reescribir nada. La historia ahora indica que se aprobó y estuvo vigente. Tras la derogación la historia dirá que se aprobó, estuvo vigente y fue derogado.

No se reescribe nada, se sigue escribiendo las historia como siempre se ha hecho.
0 K 11
denocinha #5 denocinha
Cataluña aragonesa YA!!!
0 K 13
ehizabai #3 ehizabai
No va a pasar.
El reino de España existe en la actualidad gracias al derecho de conquista. Derogar los decretos de nueva planta destruye el reino.
0 K 10
#6 Martillo_de_Herejes
Sí, por favor... Que lo hagan de una puta vez, que estoy hasta los cojones de ver en Játiva el cuadro de Felipe V colgado del revés.
0 K 7

menéame