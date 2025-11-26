Junts, ERC, Comuns y la CUP quieren llevar al Congreso la derogación de los decretos de Nueva Planta

Las cuatro formaciones han propuesto que la proposición de ley se tramite por la vía de lectura única y, una vez se apruebe, se remitirá a la Mesa del Congreso para que se someta a votación en la Cámara Baja. La derogación se extiende a cuatro decretos: el de 29 de junio de 1707, que afectó a los reinos de Valencia y Aragón; el de 28 de noviembre de 1715, que atañe a Mallorca; y el de 16 de enero de 1716, que impactó en Catalunya.
No se reescribe nada, se sigue escribiendo las historia como siempre se ha hecho.
El reino de España existe en la actualidad gracias al derecho de conquista. Derogar los decretos de nueva planta destruye el reino.