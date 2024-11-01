Junta vs. rectores: las universidades públicas insisten en que se ahogan sin financiación suficiente

"Tenemos claro que ha llegado el momento de cumplir o cumplir y, si no es así, como es lógico, las universidades de Andalucía defenderemos, a través de las acciones legales que correspondan, el cumplimiento íntegro del modelo de financiación".
| etiquetas: junta , andalucía , ahogamiento , universidades , públicas , sin , financiación
Luego hablan de infrafinanciacion de la Comunidad Autónoma cuando los dispendios en la Ciutat de les Arts i les Ciences, la Fórmula Uno, la Visita del Papa, ... y un muy largo etcétera.
Como mucho es relacionada