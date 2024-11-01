edición general
Junta vs. rectores: las universidades públicas insisten en que se ahogan sin financiación suficiente

"Tenemos claro que ha llegado el momento de cumplir o cumplir y, si no es así, como es lógico, las universidades de Andalucía defenderemos, a través de las acciones legales que correspondan, el cumplimiento íntegro del modelo de financiación".

Asimismov #4 Asimismov
Ya empezó con Paco Camps en la CV, no sólo las universidades públicas, también hospitales, líneas escolares en valenciano, Correos,juzgados, farmacias, ... y los insultos y descalificaciones a Zapatero.
Luego hablan de infrafinanciacion de la Comunidad Autónoma cuando los dispendios en la Ciutat de les Arts i les Ciences, la Fórmula Uno, la Visita del Papa, ... y un muy largo etcétera.
mis_cojones_en_bata #1 mis_cojones_en_bata
El perrillo aprendiz de Ayuso aplicando lo que sabe que funciona.
sotillo #5 sotillo
#1 En una legislatura más de esta gente y las universidades públicas serán un gueto y mucha gente se meterá en créditos impagables para dar estudios universitarios a sus hijos y culparán de todo a los comunistas
#6 Pájaroloco
Está muy bien pedir dinero para la universidad pública pero la calidad de la educación se mejora también eliminado la endogamia y exigiendo, como en las universidades americanas que el profesorado cuando pasa a ser funcionario no se duerma , se le obligue a publicar y se le controle con encuestas entre el alumnado.
#3 molybdate *
#2 No es duplicada. La que tú enlazas es de una reunión del martes 15, mientras que esta se trata de un comunicado conjunto de los rectores del jueves 18

Como mucho es relacionada
